Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Selmer Straße/ Zu schnell und ...

Lüdinghausen, Selmer Straße/ Zu schnell und alkoholisiert

Coesfeld - Zu schnelles Fahren und Alkohol am Steuer waren vermutlich Ursachen eines Verkehrsunfalls auf der Selmer Straße am Mittwoch um 21.15 Uhr. Ein 53-jähriger Lüdinghäuser befuhr die Selmer Straße (L 835) aus Selm kommend. In einer Linkskurve geriet sein Anhänger ins Schlingern. Dabei beschädigte dieser zunächst einen Leitpfosten im Kurvenbereich, bevor er auf die Gegenfahrbahn abkam und dort mit dem Auto eines 25-jährigen Waltropers kollidierte. Der Lüdinghäuser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Der Waltroper wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lüdinghäuser blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. An beiden Autos sowie am Anhänger entstand Totalschaden.

