Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Seppenrade, B 58/ ...

Lüdinghausen, Seppenrade, B 58/ Vorfahrtberechtigter flüchtet

Coesfeld - Eine Unfallflucht der besonderen Art beschäftigt die Polizei in Seppenrade. Bereits am Dienstag, 07.08.2018 war hier gegen 13.15 Uhr eine 79-jährige Autofahrerin aus Datteln auf dem Alten Dülmener Landweg (Kreisstraße 8) in Richtung B 58 unterwegs und wollte diese geradeaus auf die Kökelsumer Straße überqueren. An der B 58 hielt sie zunächst an, um den Querverkehr passieren zu lassen. Als der Fahrer eines aus Richtung Seppenrade kommenden, hellblauen Wagens nach rechts blinkte, fuhr die Seniorin an. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Autos, wobei am Mitsubishi der Seniorin erheblicher Sachschaden entstand. Der Unfallgegner fuhr in Richtung Olfen davon. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

