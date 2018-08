Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Seppenrade, Emkum, ...

Lüdinghausen, Seppenrade, Emkum, Fliederstraße/ Einbrüche am helllichten Tag

Coesfeld - Zwei Tages-Wohnungseinbrüche sind der Polizei aus Lüdinghausen, Stadtteil Seppenrade, gemeldet worden. In der Bauerschaft Emkum hebelten Unbekannte eine hözerne Nebeneingangstür eines ehemaligen Bauernhauses auf. Die Täter durchsuchten die Räume. Was sie erbeuteten, ist noch nicht abschließend geklärt. Gleiches gilt für einen Einbruch in ein Reihenhaus an der Fliederstraße. Tatzeit war in den beiden Fällen am Donnerstag (30. August) zwischen 9.30 bzw. 10.30 und 12.30 bzw. 13 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw