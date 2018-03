Polizei Coesfeld / Lüdinghausen-Seppenrade, Halterner Straße - ...

Lüdinghausen-Seppenrade, Halterner Straße - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Coesfeld - Am 17.03.2018, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:40 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter, nach Aufhebeln einer Balkontüre, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in Seppenrade ein. Nach Eindringen in die Wohnung wurde gezielt das Schlafzimmer durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme konnte angegeben werden, dass Bargeld entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, entgegen.

