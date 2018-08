Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Seppenrade, Tetekum/ ...

Lüdinghausen, Seppenrade, Tetekum/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld - Ein Motorradfahrer (39) aus Datteln ist am Mittwoch (29. August) um 15.38 Uhr bei einem Alleinunfall auf der B474 in der Bauerschaft Tetekum zwischen Seppenrade und Olfen schwer verletzt worden. Das Motorrad des Mannes kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Fahrer und Motorrad landeten im Straßengraben. Der Dattelner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw