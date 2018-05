Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Stadionring/ 79. ...

Lüdinghausen, Stadionring/ 79. Grasbahnrennen am "Vatertag" entschieden

Coesfeld - Am Donnerstag, 10.Mai.2018 "Christi Himmelfahrt" fand in der Zeit von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr das 79. Grasbahnrennen auf dem Westfalenring in Lüdinghausen statt. Laut Angaben des Veranstalters, dem Auto- und Motorsportclub e.V. Lüdinghausen, suchten rund 4.000 Besucher die Veranstaltung auf. Möglicherweise hatte das angekündigte -aber nicht eingetretene- Regenwetter Einfluss auf die vergleichsweise niedrige Besucherzahl.

Geboten bekamen die Anwesenden spannende Rennen und spektakuläre Unfälle, die fast alle glimpflich für die Akteure endeten.

Die Sicherheit der Veranstaltung wurde -wie jedes Jahr- durch das bestehende Sicherheitskonzept und die Zusammenarbeit von Ordnungsamt, Feuerwehr, Sanitätsdienst, Sicherheitskräfte und Polizei gewährleistet. Aus Sicht der Polizei eine friedliche Veranstaltung, wobei es nach dem derzeitigen Kenntnisstand zu keinen strafbaren Handlungen kam.

