Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Stadtgebiet / Sechs BMW bzw. ...

Lüdinghausen, Stadtgebiet / Sechs BMW bzw. DB aufgebrochen und Festeinbauten gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld - Jeweils drei Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes wurden in der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet von Lüdinghausen aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden festeingebaute Navigationsgeräte, Airbags und in einem Fall ein Schalthebel gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

