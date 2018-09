Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Stephanusweg/ Einbruch in ...

Lüdinghausen, Stephanusweg/ Einbruch in Pfarrheim

Coesfeld - In der Zeit von Dienstag, 04.09.2018, 17 Uhr bis Mittwoch, 05.09.2018, 07.15 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster des Pfarrheims der evangelischen Kirche in Lüdinghausen auf und durchsuchten die Schränke. Mit sechs Euro Bargeld und einer Geldzählmaschine verschwanden die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

