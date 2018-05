Polizei Coesfeld / Lüdinghausen Telgengarten/ Aufmerksame ...

Lüdinghausen Telgengarten/ Aufmerksame Zeugen zeigen Unfallflucht an

Coesfeld - Dank aufmerksamer Zeugen bekommt ein 31-jähriger Autobesitzer aus Willich den Unfallschaden an seinem Wagen erstattet. Die Zeugen hatten am Freitag, 04.05.2018 um 8 Uhr auf dem Telgengarten in Lüdinghausen beobachtet, wie eine 57-jährige Autofahrerin den geparkten Wagen des Niederrheiners beschädigte und weiterfuhr. Polizisten besuchten daraufhin die Lüdinghauserin, sicherten Unfallspuren an ihrem Wagen und erstatteten Anzeige wegen Unfallflucht. Nun erwartet sie ein Strafverfahren.

