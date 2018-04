Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Vossweg / Geparkter Mercedes ...

Lüdinghausen, Vossweg / Geparkter Mercedes beschädigt - Unfallzeugen gesucht

Coesfeld - Am Montag, 09.04.18, in der Zeit von 07.00 bis 15.30 Uhr, wurde ein grauer Mercedes A-Klasse am Fahrbahnrand der Straße Vossweg geparkt. Als der Halter zu seinem Auto zurück kehrte, stellte er Beschädigungen an seiner hintern linken Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Anschlussfeststellungen zu ermöglichen. Zu dem Zeitpunkt sollen Bauarbeiten im dortigen Bereich stattgefunden haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

