Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Westrup/ Tödlicher Arbeitsunfall

Lüdinghausen, Westrup/ Tödlicher Arbeitsunfall

Coesfeld - Am Montag, 26.11.2018 kam es gegen 13 Uhr auf der Baustelle eines Fahrsilos auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Lüdinghauser Bauernschaft Westrup zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 39-jähriger Bauarbeiter aus Lüdinghausen wurde von einem am Kran gesicherten aber umkippenden Schalungselement erfasst und erlag trotz notärztlicher Versorgung und Reanimation seinen schweren Kopfverletzungen. Sein 43-jähriger Kollege, ebenfalls aus Lüdinghausen, kam mit einem schweren Schock ins Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster und die Berufsgenossenschaft erschienen vor Ort.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw