Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/ Wieder ein ...

Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/ Wieder ein Einbruch bei der Post in Lüdinghausen

Coesfeld - Nach einer Serie von drei Einbrüchen Ende Oktober war die Lüdinghauser Post am Wochenende wieder Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter drangen durch ein Rolltor ins Gebäude ein. Dazu hatten sie eine Scheibe in Höhe des Schließriegels eingeschlagen. Tatzeit: zwischen Samstag (1. Dezember), 17 Uhr, und Montagfrüh, 3 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, hat die Post noch nicht abschließend geklärt. In den drei Einbruchsfällen von Ende Oktober geht die Polizei Ermittlungsansätzen nach. Wer Verdächtige beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw