Polizei Coesfeld / Nordkirchen, Am Wehrturm, Einbruch in ...

Nordkirchen, Am Wehrturm, Einbruch in Betreuungsstätte

Coesfeld - In der Zeit vom 18.05.18, 22:00 Uhr bis 19.05.2018, 07:30 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Haustür des Jugend- und Kulturhauses auf. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht. Aus einem Sparschwein wurde eine Geringe Menge an Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lüdinghausen, Tel: 02591-7930, in Verbindung zu setzen.

