Polizei Coesfeld / Nordkirchen, Bergstraße / Einbrecher ...

Nordkirchen, Bergstraße / Einbrecher scheitert an Kellertür

Coesfeld - Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte mittels eines Messers, in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 13.00 Uhr, eine rückwärtige Kellertür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Das Messer konnte vor Ort aufgefunden werden. In das Innere gelangte der oder die Täter nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

