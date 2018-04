Polizei Coesfeld / Nordkirchen, Capelle, Altefelds Holz, ...

Nordkirchen, Capelle, Altefelds Holz, Handtasche aus Auto entwendet

Coesfeld - Am 14.04.18 in der Zeit von 13:15 Uhr - 14:00 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter eine Scheibe eines geparkten grauen Daimler-Benz ein. Aus dem Innenraum wurde eine Damenhandtasche entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Tel.: 02591-7930.

