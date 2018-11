Polizei Coesfeld / Nordkirchen, Parkplatz FHF/ Unfallflucht

Nordkirchen, Parkplatz FHF/ Unfallflucht

Coesfeld - In der Zeit von Sonntagabend, 18.11.2018 gegen 21 Uhr bis Montag, 19.11.2018 um 14.55 Uhr beschädigte ein Unfallfahrer den auf dem Parkplatz der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen abgestellten Opel Corsa einer 19-jährigen Frau aus Bergheim. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

