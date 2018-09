Polizei Coesfeld / Nordkirchen, Südkirchen, Geisbeck/ Auto ...

Nordkirchen, Südkirchen, Geisbeck/ Auto überschlägt sich

Coesfeld - Auf regennasser Fahrbahn hat ein 23-jähriger Lüdinghauser am Donnerstagmorgen (13. September) gegen 5.40 Uhr auf der Straße Geisbeck in Südkirchen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen VW Polo verloren. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde abgeschleppt.

