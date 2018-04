Polizei Coesfeld / Nottuln-Appelhülsen, Alleinunfall mit ...

Nottuln-Appelhülsen, Alleinunfall mit Personenschaden

Coesfeld - Am 28.04.2018, gegen 16:10 Uhr, geriet der Pkw einer 67 jährige Nottulnerin, nach links von der Lindenstraße (L844), in Appelhülsen, ab. Sie prallte mit ihrem Pkw gegen einen Baum, anschließend wurde der Pkw wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Die Nottulnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Pkw der Nottulnerin war nicht mehr fahrbereit und rundum beschädigt. Sowohl am Baum als auch an der Fahrbahn entstand Sachschaden. Die L844 wurde kurzzeitig gesperrt.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw