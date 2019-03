Polizei Coesfeld / Nottuln, Appelhülsen, Kücklingsweg/ ...

Nottuln, Appelhülsen, Kücklingsweg/ Autoscheibe eingeschlagen

Coesfeld - Unbekannte haben am Dienstag (19. März, zwischen 16.45 und 17.30 Uhr) eine Scheibe eines silberfarbenen VW Golf eingeschlagen, der auf einem Parkplatz am Kücklingsweg in Appelhülsen stand. Der oder die Täter stahlen eine Umhängetasche, die auf dem Beifahrersitz lag. In der Tasche befand sich eine geringe Summe Bargeld. Der Schaden am Wagen ist deutlich höher. Die Polizei rät dringend: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw