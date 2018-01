Polizei Coesfeld / Nottuln, Appelhülsen, Steverstraße, ...

Nottuln, Appelhülsen, Steverstraße, Brulandstraße/ Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Coesfeld - Am Donnerstag, 11.01.2018 um 11.30 Uhr ging eine 25-jährige Frau aus Nottuln auf dem linksseitigen Gehweg der Steverstraße in Appelhülsen in Richtung Brulandstraße. Da sie auf ihr Handy schaute, bemerkte sie einen auf dem Gehweg ihr entgegen fahrenden Radfahrer nicht und stieß mit ihm zusammen. Die Nottulnerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der mit einer dunklen Jacke bekleidete Radfahrer fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Fufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

