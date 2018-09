Polizei Coesfeld / Nottuln, Baumberg, L 874/ Rennradfahrer ...

Nottuln, Baumberg, L 874/ Rennradfahrer stirbt bei Kollision mit Motorrad

Coesfeld - Den Zusammenprall mit einem Motorrad hat ein Rennradfahrer am Sonntagnachmittag (16.09.2018) um 16.06 Uhr auf der L 874 in Höhe des "Baumberger Hof" nicht überlebt. Der Rennradfahrer war von Nottuln in Richtung Havixbeck unterwegs, als er in einer Linkskurve von einem 29-jährigem Motorradfahrer aus Emsdetten erfasst wurde. Der Emsdettener war in den Gegenverkehr geraten. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Identität des Rennradfahrers konnte die Polizei bislang nicht klären. Er fuhr nicht auf dem Radweg und trug keinen Fahrradhelm. Derzeit ist die L 874 zwischen dem Marienhof und der Gaststätte Teitekerl gesperrt.

