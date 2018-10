Polizei Coesfeld / Nottuln, Darup, Coesfelder Straße/ ...

Nottuln, Darup, Coesfelder Straße/ Künstlerische Figur beschädigt

Coesfeld - Die Polizei bittet Zeugen einer Sachbeschädigung in den "Kreativgärten Darup", Coesfelder Straße (alte B525) in Nottuln-Darup, sich zu melden. Im Zeitraum zwischen dem 2. Oktober, 22.30 Uhr und dem 3. Oktober, 12 Uhr ist dort eine vom Heimatverein aufgestellte Figur beschädigt worden. Zeugenhinweise an die Dülmener Polizei: 02594/7930

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw