Polizei Coesfeld / Nottuln, Darup, Limbergen/ Trunkenheitsfahrt ...

Nottuln, Darup, Limbergen/ Trunkenheitsfahrt in Schlangenlinien

Coesfeld - Eine Trunkenheitsfahrt wird für eine 39-jährige Dülmenerin ein Nachspiel haben. Die Frau war am Samstag (29. September) gegen 17.50 Uhr auf der B525, der Straße Limbergen (K13) und schließlich auf der L551 zu schnell unterwegs und fuhr Schlangenlinien. Ein Polizist in zivil, der zufällig hinter dem Opel der Frau fuhr, sah das, überholte sie, stoppte sie und zeigte ihr seinen Dienstausweis. Das beeindruckte die Frau nicht. Sie fuhr rasant weiter. Auch ein zweiter Versuch des Polizisten, die Trunkenheitsfahrt zu beenden, brachte keinen Erfolg. Da verständigte der Kollege die Leitstelle. Ein Streifenwagen fuhr zur Adresse der Dame. Sie erzählte den Polizisten in Uniform eine völlig andere Geschichte. Sie sei ganz entspannt gefahren. Dann habe sie jemand überholt und angeschrien, sie solle anhalten, da sie betrunken fahren würde. Dabei habe sie vor der Fahrt keinen Alkohol getrunken. Erst nach der Ankunft zu Hause. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Es wurden zwei Blutproben angeordnet. Den Führerschein der Dülmenerin kassierten die Kollegen ein und teilten ihr mit, dass sie bis zu einer Entscheidung hinsichtlich ihrer Fahrerlaubnis kein Auto mehr fahren darf. Ihr drohen: Geldstrafe, Punkte und Führerscheinentzug.

