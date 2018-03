Polizei Coesfeld / Nottuln, Daruper Straße / Betrunken am ...

Nottuln, Daruper Straße / Betrunken am Steuer Unfall verursacht

Coesfeld - Am 22.03.2018, um 15.10 Uhr verursachte eine 23-jährige Nottulnerin unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall auf dem Edeka-Parkplatz in Nottuln ( Daruper Straße) in dem sie mit ihrem Auto beim Einparken mehrfach gegen ein anderes geparktes Auto fuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Nottulnerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

