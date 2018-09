Polizei Coesfeld / Nottuln, Eckelskamp, Hummelbachtal/ ...

Nottuln, Eckelskamp, Hummelbachtal/ Randalierer geschnappt

Coesfeld - Zwei Männer sind am frühen Samstagmorgen (15. September) nach einer Reihe von Sachbeschädigungen in Nottuln von der Polizei geschnappt worden. Den 32-jährigen Nottulner und seinen Kompagnon (33) aus Geesthacht (Schleswig-Holstein) erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die beiden hatten um kurz nach 1 Uhr an den Straßen Eckelskamp und Hummelbachtal Blumentöpfe durch die Gegend geworfen. Über einem Auto leerten sie den Inhalt mehrerer Blumentöpfe aus. Außerdem rissen die beiden den Heckscheibenwischer eines Autos ab und - besonders unappetitlich - hinterließen Kot auf einer Fußmatte. Anwohner wurden vom Lärm geweckt, den die beiden veranstalteten. Die alarmierte Polizei griff die beiden Männer in der Nähe auf. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Anzeigen wurden geschrieben. Nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden entlassen.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw