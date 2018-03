Polizei Coesfeld / Nottuln - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall ...

Nottuln - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld - Am Freitag, 16.03.2018, 13.15 Uhr, befuhr ein 15 Jahre alter Mann aus Nottuln mit seinem Fahrrad den Gehweg der Bodelschwinghstraße in Richtung Steinstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, berührte mit seinem Lenker das Heck eines geparkten Pkw und stürzte über eine Hecke. Beim Sturz verletzte sich der Mann am linken Arm und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden betrug ca. 500,- Euro.

