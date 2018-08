Polizei Coesfeld / Nottuln, Mauritzstraße, Sachbeschädigung - ...

Nottuln, Mauritzstraße, Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Coesfeld - Am So., 19.08.2018, 04.00 Uhr, zerstörte ein bislang unbekannter Mann einige Porzellan- und Keramikfiguren, die an einem Wohnhaus in Nottuln, Mauritzstraße, vor einer Hauseingangstür standen. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 45 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, kurze blonde Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter 02594-7930 mit der Polizei in Dülmen in Verbindung zu setzen.

