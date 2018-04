Polizei Coesfeld / Nottuln, Niederstockumer Weg/ Blutprobe nach ...

Nottuln, Niederstockumer Weg/ Blutprobe nach Untersagung der Weiterfahrt

Coesfeld - Am 21.04.18, um 03.30 Uhr führte ein Streit auf offener Straße zwischen einen 16-jährigen Nottulner und seiner Freundin zu einen polizeilichen Einsatz. Zeugen riefen die Polizei, da die Auseinandersetzung zu eskalieren drohte. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Kontrahenten von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die Beamten das Pärchen fest, wobei der 16-jährige einen Motorroller schob. Die anschließende Befragung ergab, dass der Grund der Auseinandersetzung in dem Vorhaben des Jungen begründet war, im alkoholisierten Zustand den Roller zu starten.

Da es noch zu keinen Straftaten gekommen war, wurde er nach der Sachverhaltsklärung entlassen. Die Fahrt mit Roller wurde untersagt.

Kurze Zeit später trafen ihn die Beamten jedoch in fahrender Weise an. Da erwartungsgemäß ein Alco-Test positiv verlief, ordneten die Beamten eine Blutprobe bei dem Unbelehrbaren an.

