Polizei Coesfeld / Nottuln, Potthof/ Auto gerammt und ...

Nottuln, Potthof/ Auto gerammt und weitergefahren

Coesfeld - Ein Zeuge hat der Polizei geholfen, einen Fall von Unfallflucht schnell aufzuklären. Ein Nottulner (28) hatte am Donnerstag (7. Juni) beim Rangieren auf einem Restaurantparkplatz an der Straße Potthof einen dort geparkten Citroen beschädigt und Unfallflucht begangen. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Unfallfahrers. Polizisten trafen den Nottulner später an dessen Wohnanschrift an. Der 28-Jährige gab an, nach dem Zusdammenstoß ausgestiegen und sich den Schaden angesehen zu haben. Dann habe er versucht, jemanden im Restaurant zu erreichen. Doch das hatte in den frühen Nachmittagsstunden geschlossen. Er sei dann fortgefahren, da er seinen Sohn aus dem Kindergarten abholen musste. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw