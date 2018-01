Polizei Coesfeld / Olfen, Dattelner Straße/ Leicht verletzte ...

Olfen, Dattelner Straße/ Leicht verletzte Radfahrerin nach Unfall mit einem PKW

Coesfeld - Am Samstag, 13.01.2018 um 14.10 Uhr, befuhr eine 80-jährige PKW-Fahrerin aus Olfen die Straße "Spinnbahn" in Richtung Dattelner Straße und beabsichtigte nach links auf die Dattelner Straße in Richtung der B 235 abzubiegen. Während des Abbiegevorganges übersah sie eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 18-jährige Fahrrad-Fahrerin -ebenfalls aus Olfen-, die die Sackgasse, welche parallel zur Dattelner Straße verläuft, in südliche Richtung befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen verbrachte sie zur ambulanten Behandlung in das Marienhospital nach Lüdinghausen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

