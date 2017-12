Polizei Coesfeld / Olfen, Dattelner Straße / Versuchter ...

Olfen, Dattelner Straße / Versuchter Einbruch in Büro

Coesfeld - In der Zeit von Mittwoch, 08.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Tür zum Verwaltungsbüro eines Wohnheimes aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

