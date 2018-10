Polizei Coesfeld / Olfen, Eckernkamp, Verkehrsunfall mit ...

Olfen, Eckernkamp, Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Coesfeld - Am Samstag, 06.10.2018, zwischen 06.30 Uhr - 22.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Hinweiszeichen zum DRK Kindergarten in Olfen, Eckernkamp. Das Schild wurde komplett abgeknickt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw