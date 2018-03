Polizei Coesfeld / Olfen - Einbruch in eine Kfz-Werkstatt

Olfen - Einbruch in eine Kfz-Werkstatt

Coesfeld - In der Zeit von Freitag, 16.03.2018, 21.30 Uhr - Samstag, 17.03.2018, 09.10 Uhr, drangen unbekannte Personen in eine Kfz-Werkstatt in Olfen, Alfred-Krupp-Straße, ein, nachdem sie eine Fensterscheibe zerstört hatten. Die unbekannten Personen durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertsachen, eine Angabe zum Diebesgut ist zur Zeit noch nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

