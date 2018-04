Polizei Coesfeld / Olfen, Erlenstraße/ Außenspiegel abgefahren ...

Olfen, Erlenstraße/ Außenspiegel abgefahren - Unfallflucht

Coesfeld - Die Polizei bittet Zeugen einer Unfallflucht in Olfen, sich zu melden. Am Dienstag zwischen 10.30 und 18 Uhr war ein roter VW Polo einer Olfenerin am Fahrbahnrand der Erlenstraße geparkt. Ein vorbeifahrendes Auto fuhr den Außenspiegel des Polo ab. Der Verursacher fuhr weiter und wird jetzt gesucht. Sachschaden: 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw