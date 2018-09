Polizei Coesfeld / Olfen, Eversumer Straße/ Autolack zerkratzt ...

Olfen, Eversumer Straße/ Autolack zerkratzt - Zeugen gesucht

Coesfeld - Die Polizei bittet Zeugen einer Sachbeschädigung in Olfen, sich zu melden. Der Lack eines schwarzen BMW ist im Zeitraum zwischen Samstag (15. September) und Sonntag zerkratzt worden. Der Wagen stand an der Eversumer Straße. Entdeckt wurde der Schaden am Sonntagmorgen um 9.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw