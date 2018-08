Polizei Coesfeld / Olfen, Marktplatz - Einbruch in eine ...

Olfen, Marktplatz - Einbruch in eine Parfümerie, Zeugen gesucht

Coesfeld - Am Donnerstag, 23.08.2018, 02.04 Uhr, wurde in Olfen, Marktplatz, durch bislang unbekannte Personen die Schaufensterscheibe einer Parfümerie eingeschlagen. Aus dem Inneren des Ladenlokales wurden diverse Kosmetikartikel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

