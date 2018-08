Polizei Coesfeld / Olfen, Nordwall, Verkehrsunfall mit ...

Olfen, Nordwall, Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Alkoholeinfluss

Coesfeld - Am So., 19.08.2018, zwischen 12.30 Uhr und 12.43 Uhr, fuhr ein 57 Jahre alter Mann aus Olfen mit seinem Pkw gegen einen Absperrbügel eines Parkplatzes am Nordwall in Olfen, beschädigte diesen und entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Er konnte ermittelt werden. Polizeibeamte stellten fest, dass er zu Unfallzeit augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, daher wurden zwei Blutentnahmen angeordnet, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

