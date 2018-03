Polizei Coesfeld / Olfen, Sternbusch / Geldbörse aus Pkw ...

Olfen, Sternbusch / Geldbörse aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld - In der Nacht vom 27.03.2018 auf den 28.03.2018 versuchten unbekannte Täter zunächst mittels "Schlossstechen" einen auf dem Sternbusch in Olfen geparkten Transporter zu öffnen. Da dies nicht gelang, schlugen sie das Fenster der Fahrertüre ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Dort entwendeten sie eine Geldbörse samt Inhalt und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw