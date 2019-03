Polizei Coesfeld / Olfen, Sülsen/ Baumaterialien gestohlen

Olfen, Sülsen/ Baumaterialien gestohlen

Coesfeld - Aus einem abgeschlossenen Stauraum eines Baustellenfahrzeugs, das an der Straße Sülsen in Olfen stand, sind Baumaterialien gestohlen worden. Die Täter hatten das Schloss des Ladekastens aufgebrochen. Tatzeit: zwischen Montag (25. März), 16 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

