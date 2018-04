Polizei Coesfeld / Olfen, Vinnum, Hahnenberg/ Mercedes aufgebrochen

Olfen, Vinnum, Hahnenberg/ Mercedes aufgebrochen

Coesfeld - Auf einem Parkplatz am Hahnenberg in Vinnum ist am Dienstag, 3. Apri, ein lilafarbener Mercedes Vito aufgebrochen worden. Der oder die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und eine Bauchtasche entwendet in der sich ein Portemonnaie befand. Tatzeitraum war zwischen 14.30 und 16.40 Uhr. Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591/7930 entgegen.

