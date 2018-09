Polizei Coesfeld / Olfen, Vinnum, Sandforter Straße/ ...

Olfen, Vinnum, Sandforter Straße/ Alleinunfall mit einem Toten

Coesfeld - Ein 80-jährige Autofahrer aus Olfen starb am Montagnachmittag, 03.09.2018 um 16.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Sandforter Straße in Vinnum. Der Senior war auf dem Weg von Vinnum in Richtung B 236 auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine massive Kastanie gefahren. Dabei wurde das Auto gänzlich zerstört. Ersthelfer versuchten noch, den Mann zu reanimieren. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Die Feuerwehr streute an der Unfallstelle ausgelaufenes Öl ab und half bei der Suche nach einem möglichen Beifahrer. Es konnte jedoch niemand gefunden werden. Zur Absicherung wurde auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Eine Ersthelferin erlitt einen Schock und wurde nach ärztlicher Untersuchung von einer Notfallseelsorgerin betreut. Polizisten stellten den Unfallwagen sicher und veranlassten die Reinigung der Fahrbahn. Erst nach 20 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle wieder fließen. Zur Fetsstellung der Unfallursache sucht die Polizei noch dringend Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 mit der Polizei in Lüdinghausen in Verbindung zu setzen.

