Polizei Coesfeld / Rodendahl, Darfeld, Darfelder Markt/ ...

Rodendahl, Darfeld, Darfelder Markt/ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Coesfeld - Zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht die Polizei in Coesfeld dringend Zeugen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Rosendahl war am Freitag, 12.10.2018 gegen 22.50 Uhr auf dem Darfelder Markt in Richtung Billerbeck unterwegs, als ihm in Höhe des Sandweges ein Jugendlicher etwas auf die Windschutzscheibe warf. An dieser entstand Sachschaden. Der Jugendliche flüchtete. Er wird als ca. 15-jährig, blond mit Bart und von korpulenter Statur bei ca. 165 cm Größe beschrieben. Bekleidet war er mit Jeansjacke und Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

