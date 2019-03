Polizei Coesfeld / Rosendahl, Darfeld, Burloer Weg/ Schloss ...

Rosendahl, Darfeld, Burloer Weg/ Schloss geknackt, Maschinen gestohlen

Coesfeld - Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag (14. März) haben Autoknacker und Werkzeugdiebe am Burloer Weg in Rosendahl-Darfeld einen weißen Mercedes Sprinter geöffnet, nachdem sie das Schloss der Hecktür geknackt hatten. Aus dem Wagen stahlen die Täter mehrere Werkzeugmaschinen. Tatzeit: zwischen Mittwoch, 15.45 Uhr, und Donnerstag, 4.05 Uhr. Zeugenhinwweise bitte an die Polizei: 02541/140

