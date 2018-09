Polizei Coesfeld / Rosendahl, Darfeld, Höpinger Straße/ ...

Rosendahl, Darfeld, Höpinger Straße/ Radfahrer schwer verletzt

Coesfeld - Ein Radfahrer (56) aus Nottuln ist am Sonntag (16. September) um 11.16 Uhr bei einem Unfall in Rosendahl-Darfeld schwer verletzt worden. Der Radfahrer wollte von der Höpinger Straße auf die L555 in Richtung Laer abbiegen, kam dabei nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Wagen eines 40-Jährigen aus Laer. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

