Polizei Coesfeld / Rosendahl-Darfeld, Mohnweg/ Täter bei der ...

Rosendahl-Darfeld, Mohnweg/ Täter bei der Flucht beobachtet - Zeugen gesucht

Coesfeld - Am 21.04.18, zwischen 14.45 und 16.45 Uhr drangen zwei unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Dazu schlugen sie eine Glasscheibe der rückwärtig des Hauses gelegenen Terrassentür ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten zumindest Bargeld in einer Höhe von 250 Euro sowie einen silbernen Laptop. Bei ihrer Flucht wurden sie von einem Nachbarn beobachtet. Demnach handelte es sich um zwei Männer, welche mit einen auffälligen, grünen Fiat (Kastenform) älteren Baujahrs mit Steinfurter Kennzeichen vom Tatort flüchteten. Personenbeschreibung: Anfang 20 Jahre, 170 - 175 cm, schlank, sehr dunkle Hautfarbe, dunkle Haare (einer kurz, einer mittellang), sportlich gekleidet, Jogginghose, T-Shirt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Telefon 02541/ 140.

