Polizei Coesfeld / Rosendahl, Darfeld, Up de Rieth/ Angetrunken ...

Rosendahl, Darfeld, Up de Rieth/ Angetrunken in den Straßengraben

Coesfeld - Ein 48-jähriger Rosendahler ist am Mittwoch (27. März) gegen 16.10 Uhr mit seinem Wagen im Graben neben der Straße Up de Rieth in Rosendahl gelandet. Im Rahmen der Unfallaufnahme entging den Polizisten nicht, dass der Unfallfahrer nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Den Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

