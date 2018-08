Polizei Coesfeld / Rosendahl, Holtwick, Nordstraße/ ...

Rosendahl, Holtwick, Nordstraße/ Einbruchslärm schreckt Hausbewohner auf

Coesfeld - Die Polizei bittet Zeugen eines versuchten Einbruchs in ein Einfamilienhaus an der Nordstraße in Holtwick, sich zu melden. Unbekannte hatten am Freitag (24. August) gegen 3:20 Uhr zunächst Überwachungskameras manipuliert und etwa eine Stunde später versucht, eine Hintereingangstür zu öffnen. Dabei machten die Täter so viel Lärm, dass die Hausbewohner aus dem Schlaf gerissen wurden. Als diese Licht im Haus anmachten, flüchteten die Täter. Zeugenhinweise: 02541/140

