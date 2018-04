Polizei Coesfeld / Rosendahl, Im Kreuzkamp, Handy geraubt

Rosendahl, Im Kreuzkamp, Handy geraubt

Coesfeld - Am 14.04.18, 19:00 Uhr beabsichtigte eine 69-jährige Frau aus Rosendahl ihr Handy zu verkaufen, welches sie zuvor im Internet angeboten hatte. Der vermeintliche Käufer erschien mit seinem Auto an der Wohnanschrift und nahm das Handy in Augenschein. Anschließend ging der bisher unbekannte Mann zu seinem Auto und setzte sich hinein. Die Rosendahlerin ging hinter, um den vorher vereinbarten Kaufpreis von mehreren hundert Euro einzufordern. Der Täter stieß jedoch die Rosendahlerin weg und flüchtete mit dem Auto (einem vermutlich schwarzen BMW) und dem Handy, ohne dieses zu bezahlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

