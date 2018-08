Polizei Coesfeld / Rosendahl, Osterwick, Klockenbrink, Unfall ...

Rosendahl, Osterwick, Klockenbrink, Unfall verursacht und geflüchtet

Coesfeld - In der Zeit vom 19.08.18, 10:00 Uhr bis 18:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten PKW Audi. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Schaden wird mit 1500 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541-140, in Verbindung zu setzen.

