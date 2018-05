Polizei Coesfeld / Rosendahl, Osterwick, Lengers Kämpchen / ...

Rosendahl, Osterwick, Lengers Kämpchen / Geparkter Ford Focus angefahren - Zeugen gesucht

Coesfeld - Ein geparkter Ford Focus wurde am heutigen Tage, zwischen 08.20 und 08.35 Uhr, auf dem Parkplatz des Kindergartens angefahren und beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges entstand ein Schaden am vorderen Radlauf und Kotflügel der Fahrerseite des Fords. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

